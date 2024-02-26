Прохор Шаляпин заявил, что ходит на ток-шоу, чтобы сохранить медийность

«Я пошел туда не от хорошей жизни, у меня не было другого выхода. Не могу сказать, что получал какое-то удовольствие от этого. Просто это мой собственный путь. Но с возрастом я понял, что эти ток-шоу – это тоже часть жизни. Некоторые люди их критикуют, но все равно смотрят. Я, как правило, соглашаюсь на участие, если меня приглашают, но при этом, если вы посмотрите любое шоу, в котором я принимал участие, то увидите, что я никогда там сам по себе не скандалил ни с кем», – рассказал Шаляпин.