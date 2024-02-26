Бабичев: Лолита ничего плохого на «голой» вечеринке не показала

Не понимаю, за что страдает Лолита? Хоть убейте. Ничего такого плохо она на «голой вечеринке» не показала, отличного от образа, создаваемого ею годами. Вспомните фотожабы и мемы после ее выступления в 2017-м в Баку, тот полупрозрачный наряд с узорами на теле... Там такие были мемы, ее и к Ди Каприо, в сцену из «Титаника», прикручивали, что только с ней не делали. Тем не менее, она хайпанула, она сама в интервью признавалась: большой концерт, много артистов, а все запомнят только мой костюм, мою выходку, — вспомнил Бабичев.