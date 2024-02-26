Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца в реанимации

Народный артист России, основатель группы «На-На» Бари Алибасов находится в сознании в реанимации Боткинской больницы. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщил сын продюсера Бари Алибасов — младший.

По его словам, официальный диагноз врачи так и не озвучили, однако артист уже спешит вернуться домой.

— Диагноз пока окончательно не получили. Домой рвется, боевой, — рассказал сын продюсера.

В беседе с РИА Новости Бари Алибасов — младший отметил, что отцу пока что рекомендовано оставаться в реанимации, чтобы за его состоянием могли следить врачи.

Об экстренной госпитализации заслуженного артиста России стало известно накануне. Алибасов пожаловался на плохое самочувствие, после чего ему понадобилась срочная помощь врачей. Позднее госпитализацию подтвердил сын продюсера Бари Алибасов — младший.

26 февраля в СМИ появилась информация о том, что врачи диагностировали Алибасову ишемический инсульт.