Адвокат объяснил, почему Моргенштерн* не возвращается в Россию

Каких-либо законных оснований для того, чтобы преследовать Моргенштерна, нет. Он не нарушал закон, не нарушает и не собирается это делать. Никаких уголовных и других дел в отношении его нет. Возможно, он опасается, что могут быть не совсем законные действия в его отношении. Он уехал еще до присвоения статуса иноагента, поэтому, я так полагаю, этот статус здесь ни при чем, — заявил Жорин.