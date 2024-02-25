Киркоров заявил, что сам себя отменил и пошутил про дверь

Киркоров заявил, что сам себя отменил и снова пошутил про дверь
Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что он сам себя отменил. Он также прокомментировал свою фразу про «зашел не в ту дверь», представ перед журналистами в новом образе.
«Кто-то отменял Киркорова. Я сам себя отменил! Потому что я устал от самого себя. Таким, каким я был в последнее время. Мне стало скучно с самим собой», — заявил Филипп Киркоров.
Его слова передает портал Starhit.
Он отметил, что в последнее время много размышлял о событиях, которые серьезно ударили по его репутации. Время без проектов дало Киркорову возможность для рефлексии.
«Иногда не в ту дверь зайдешь, не в ту выйдешь… Главное, что есть двери и окна. Главное, чтобы это все открывалось», — отметил певец.
Киркоров также заявил, что уже успел соскучиться по сцене. Свое отсутствие из-за «голой вечеринки» он назвал перезагрузкой, представив фанатам свой новый образ, передает портал «Дни.ру».