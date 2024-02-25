Друг назвал возможную причину инсульта у Алибасова

В последнее время у него были большие проблемы с финансами. Ему нечем было платить даже сиделке. Он на ней и женился только из-за того, чтобы та бесплатно за ним ухаживала. О том, что Бари Алибасов - фактически банкрот, все близкие прекрасно знали», - рассказал Бенхин.