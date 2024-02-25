Друг назвал возможную причину инсульта у Алибасова

Друг назвал причину инсульта у Алибасова
Бари Алибасова госпитализировали с инсультом. Пока продюсер находится в реанимации и рано делать прогнозы. Близкий друг семьи Александр Бенхин в беседе с «Московским Комсомольцем» сообщил, что спровоцировать тяжелую болезнь могли эмоциональные потрясения, которых в последнее время у Бари Каримовича было много, и самое главное -финансовые проблемы.
«Конечно, он очень переживал из-за Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая перестала с ними общаться. Переживал Бари и из-за квартирного вопроса. Его роскошное жилье в центре Москвы состоит по факту из трех квартир. И самому Алибасову принадлежит только часть имущества. Другие части записаны на Виталия Дороша и сына с невесткой.
В последнее время у него были большие проблемы с финансами. Ему нечем было платить даже сиделке. Он на ней и женился только из-за того, чтобы та бесплатно за ним ухаживала. О том, что Бари Алибасов - фактически банкрот, все близкие прекрасно знали», - рассказал Бенхин.
Бари Алибасову стало плохо сегодня днем. Были вызваны медики, которые приняли решение об экстренной госпитализации в одну из столичных клиник. Бари Каримович во время транспортировки в больницу находился в оглушенном состоянии и плохо ориентировался в пространстве.
По информации СМИ, у 76-летнего продюсера случился инсульт.