Компания Реввы задолжала налоговой
Александр Ревва является владельцем доли в 70% в ООО «Войс Медиа Продакшн». Приблизительная выручка фирмы за 2022 год составила 40 миллионов рублей.
При этом журналисты «Комсомольской Правды» обнаружили в базе Федеральной службы судебных приставов сразу семь долгов ООО «Войс Медиа Продакшн». Их общая сумма составляет 46 750 рублей. Причем некоторые долги не оплачиваются с 2022 года.
Причина задержки выплат в целом небольшой суммы неизвестны. В конце января 2023 года сообщалось, что Ревва вместе с семьей уехал из России. По слухам, причиной эмиграции комика мог стать бойкот на телевидении.
Звезда шоу Comedy Club вместе с семьей сейчас находится в Дубае. По данным портала «7дней.ru», у артиста есть недвижимость в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов, которую он приобрел два года назад.