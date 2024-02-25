Компания Реввы задолжала налоговой

Александр Ревва является владельцем доли в 70% в ООО «Войс Медиа Продакшн». Приблизительная выручка фирмы за 2022 год составила 40 миллионов рублей.

При этом журналисты «Комсомольской Правды» обнаружили в базе Федеральной службы судебных приставов сразу семь долгов ООО «Войс Медиа Продакшн». Их общая сумма составляет 46 750 рублей. Причем некоторые долги не оплачиваются с 2022 года.

Причина задержки выплат в целом небольшой суммы неизвестны. В конце января 2023 года сообщалось, что Ревва вместе с семьей уехал из России. По слухам, причиной эмиграции комика мог стать бойкот на телевидении.