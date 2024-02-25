Сын подтвердил госпитализацию Алибасова
Сын Бари Алибасова подтвердил информацию о том, что основатель группы «На-На» был срочно доставлен в одну из московских клиник. Об этом сообщает РБК.
«Он действительно в больнице. Врачи смотрят», - сказал Алибасов-младший.
Бари Каримович во время транспортировки в больницу находился в оглушенном состоянии и плохо ориентировался в пространстве.
Бари Алибасову стало плохо сегодня днем. Были вызваны медики, которые приняли решение об экстренной госпитализации в одну из столичных клиник. По информации СМИ, у 76-летнего продюсера случился инсульт. https://news.rambler.ru/starlife/52327531/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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