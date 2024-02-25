Сын подтвердил госпитализацию Алибасова

Сын Бари Алибасова подтвердил информацию о том, что основатель группы «На-На» был срочно доставлен в одну из московских клиник. Об этом сообщает РБК.

«Он действительно в больнице. Врачи смотрят», - сказал Алибасов-младший.

Бари Каримович во время транспортировки в больницу находился в оглушенном состоянии и плохо ориентировался в пространстве.