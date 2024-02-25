Успенская раскрыла детали получения российского гражданства

Успенская сообщила, что получает российское гражданство
Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина вот-вот станут россиянками.
Как пишет «Московский комсомолец», они получит российский паспорт совсем скоро. Звезды даже сдавали экзамен по русскому языку, вместе с приезжими из Средней Азии.
«Уже все, я скоро-скоро его получу. Мы уже сдали экзамен по русскому. Я его сдавала вместе с таджиками. Мне прямо так и сказали «Ну, мы понимаем, что язык-то вы знаете, Любовь Залмановна, но с вашей дочерью Татьяной все немного сложнее», - рассказала королева отечественного шансона.
Если Успенской вопросов особо не задавали, то к ее дочери отнеслись более придирчиво.
«Таня, ты американка, как ты мыслишь, на каком языке»? – спросили они у дочери. Татьяна – девочка образованная, с интеллектом, пять языков знает. Она им так ответила, что они поняли, что с ней надо поаккуратнее», - призналась Любовь Залмановна.
В начале декабря Любовь Успенская заявила, что дочь Татьяна сопровождает ее на гастролях, так как учится быть звездой. Успенская добавила, что прежде всего она намерена помочь дочери выпустить в следующем году альбом, посетовав при этом на нехватку времени.