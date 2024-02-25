Барецкий рассказал о разговоре с Ивлеевой

«Ивлееву знаю давно, еще молодой девушкой, она неплохая девчонка. В Питере родилась, все детство здесь провела. Просто словила звездную болезнь, присущую всем слабым духом людям, которые почему-то сразу ловят звездную болезнь, непонятно откуда взявшуюся. Я с ней беседовал недавно, я с ней на связи. Я говорю: «Насть, ну что там у тебя?» Она говорит: «Ну, я все осознала, все поняла, что я ошиблась с этим мероприятием — „голой“ вечеринкой, все осознала», — рассказал Барецкий.