Барецкий рассказал о разговоре с Ивлеевой
Стас Барецкий убежден, что Анастасия Ивлеева осознала свою ошибку, связанную с организацией «голой» вечеринки и сожалеет о сделанном. Об этом он рассказал журналистам NEWS.ru.
Барецкий общался с Анастасией уже после скандала и считает, что блогер по-настоящему раскаялась.
«Ивлееву знаю давно, еще молодой девушкой, она неплохая девчонка. В Питере родилась, все детство здесь провела. Просто словила звездную болезнь, присущую всем слабым духом людям, которые почему-то сразу ловят звездную болезнь, непонятно откуда взявшуюся. Я с ней беседовал недавно, я с ней на связи. Я говорю: «Насть, ну что там у тебя?» Она говорит: «Ну, я все осознала, все поняла, что я ошиблась с этим мероприятием — „голой“ вечеринкой, все осознала», — рассказал Барецкий.
Шоумен призвал простить Анастасию.
«Мне кажется, что она заблуждалась, реально заблуждалась. Ну, не прокатило, не прошло. Россия — другая страна, зачем нам смотреть иностранных чудаков, моделей... Это никогда в России не приживется».
При этом блогера Анастасию Ивлееву не хотят видеть в Донецкой Народной Республике даже с гуманитарной помощью, так как она являлась организатором «голой» вечеринки, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко.