Лужина призналась, что не планировала отмечать 85-летие

«Признаюсь, я не хотела праздновать. Все-таки возраст солидный. Если еще три года назад чувствовала себя молодой, то сегодня цифра уже начинает меня пугать. Но Гильдия актеров кино и лично Сергей Новожилов — организатор многих российских фестивалей театра и кино — уговорили меня отпраздновать юбилей», — рассказала звезда.