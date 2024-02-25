Лужина призналась, что не планировала отмечать 85-летие
Ларисе Лужиной 4 марта исполняется 85 лет. Она до последнего отказывалась устраивать торжественное мероприятие в честь своего юбилея. Народная артистка РСФСР переживала из-за немалых лет.
Но в итоге коллегам удалось уговорить артистку, и день рождения Лариса Анатольевна отметит 12 марта в Доме кино.
«Признаюсь, я не хотела праздновать. Все-таки возраст солидный. Если еще три года назад чувствовала себя молодой, то сегодня цифра уже начинает меня пугать. Но Гильдия актеров кино и лично Сергей Новожилов — организатор многих российских фестивалей театра и кино — уговорили меня отпраздновать юбилей», — рассказала звезда.
Как пишут dni.today, никаких дорогих подарков Лужина просит не дарить. А вот статуэткам кошачьей тематики будет рада - она собирает коллекцию.
В декабре 2023 года Telegram-канал Mash сообщил, что у Лужиной случился сердечный приступ. Сейчас Лариса Анатольевна чувствует себя хорошо.