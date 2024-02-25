Успенская объяснила, почему Розенбаум не приехал к ней на юбилей
Любови Успенской накануне исполнилось 70 лет. Звезда дала юбилейный концерт в Crocus City Hall. Вместе с певицей на сцене были ее друзья и коллеги по шоу-бизнесу. Они поздравляли певицу и вместе с ней исполняли композиции. Но двое близких людей не смогли присутствовать на празднике, что огорчило звезду. Об этом пишет портал thevoicemag.ru.
«К сожалению, заболел Розенбаум – у него ковид. Он не смог приехать. И моя дочь тоже лежит с температурой... Но жизнь продолжается. Мы не унываем, находим выходы», — сказала Успенская.
Королева русского шансона пожаловалась, что после ковида, которым она не так давно болела, ее стал подводить голос.
«Сегодня я ощущала себя тревожно, потому что переживала. Я недавно переболела ковидом. Я уже выздоровела, но мой голос подводит. Но когда вышла на сцену на саундчек, то поняла, что мне ничего не страшно, потому что у меня есть ангел-хранитель. В самые тяжелые моменты жизни, когда я чувствую, что погибаю – он появляется и дает мне силы. И голос», — резюмировала звезда.
Ранее российская шансон-певица Любовь Успенская заявила, что сейчас многие знаменитости, покинувшие территорию России после начала СВО, едут в другие страны не ради свободы, а для заработка.
По словам исполнительницы, люди, которые едут за границу ради денег, являются «негодяями и предателями» Родины. Этим поступком релоканты преследуют личные цели: спасение недвижимости и средств.