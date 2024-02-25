Успенская объяснила, почему Розенбаум не приехал к ней на юбилей

«Сегодня я ощущала себя тревожно, потому что переживала. Я недавно переболела ковидом. Я уже выздоровела, но мой голос подводит. Но когда вышла на сцену на саундчек, то поняла, что мне ничего не страшно, потому что у меня есть ангел-хранитель. В самые тяжелые моменты жизни, когда я чувствую, что погибаю – он появляется и дает мне силы. И голос», — резюмировала звезда.