Прооперированная Кудрявцева сообщила об ухудшении состояния

«То ли полнолуние, то ли 24.02.2024, но сегодня мне прям не очень хорошо. На самом деле, третий день после операции, и организм отходит от наркоза, сильных обезболивающих, и поэтому кроет конкретно. Всегда думала, что я сильная, но сегодня поняла — нет»,- пожаловалась звезда.