Прооперированная Кудрявцева сообщила об ухудшении состояния
Лера Кудрявцева сейчас находится в больнице. Не так давно во время съемок она получила серьезную травму ноги, потребовалась даже операция.
О том, что ее прооперировали, телеведущая сообщила в личном блоге накануне. А позднее написала, что ей стало хуже.
«То ли полнолуние, то ли 24.02.2024, но сегодня мне прям не очень хорошо. На самом деле, третий день после операции, и организм отходит от наркоза, сильных обезболивающих, и поэтому кроет конкретно. Всегда думала, что я сильная, но сегодня поняла — нет»,- пожаловалась звезда.
Лера подробно рассказала об операции. Ей сделали транслантацию – пересадили сухожилие из голени в колено. Об этом пишут 7days.ru.
«Не нытья ради, а для понимания, что такое разрыв передней крестообразной (как оказалось, очень частая травма); и если вдруг… то будете знать, что вас ждет», — объяснила Лера.
Этот год для Леры Кудрявцевой начался непросто. «Я не знаю, чем я прогневила Бога. Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит – это какой-то сюр», – писала телеведущая в соцсетях.