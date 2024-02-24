Бузова сообщила, что у нее наладилась личная жизнь

Ольга Бузова совсем не давно публично жаловалась на одиночество. Поющая телеведущая заявляла, что у нее уже пару лет не было никакой личной жизни. Она неоднократно говорила, что мечтает о семье и детях, но никак не может встретить того единственного мужчину, за которого вышла бы замуж.