Бузова сообщила, что у нее наладилась личная жизнь
Ольга Бузова совсем не давно публично жаловалась на одиночество. Поющая телеведущая заявляла, что у нее уже пару лет не было никакой личной жизни. Она неоднократно говорила, что мечтает о семье и детях, но никак не может встретить того единственного мужчину, за которого вышла бы замуж.
И вот накануне звезда сделала неожиданное признание, информирует teleprogramma.pro. Она написала в микроблоге, что у нее появился близкий человек.
«Чтоб вы знали, я уже несколько раз занималась любовью. И мне было хорошо», – заявила Ольга.
Телеведущая недавно заплакала после предсказания экстрасенса о рождении дочери. Это случилось на съемках программы «Это нормально?», где ведущие вместе с участниками обсуждают острые социальные вопросы. Темами первого выпуска стали любовь и семейные отношения.