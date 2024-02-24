Онлайн магазин группы «Би-2» прекратил работу

Официальный сайт группы «Би-2» с футболками, толстовками, значками не работает. Аккаунты в социальных сетях закрыли для новых пользователей, посты тех, кто уже был подписан, игнорируют или отвечают отпиской. Доставка не осуществляется с 20 января. Об этом пишет АиФ.

Сообщается, что в ноябре мерч распродавали со скидкой 60%. Сейчас же при заходе в онлайн-магазин группы появляется надпись:

«Сайт временно недоступен, приносим извинения за неудобства!».

Поклонники группы связывают остановку торговой деятельности с неприятной историей в Таиланде, когда группе предъявили обвинение в проведение концертов без разрешения местных властей.