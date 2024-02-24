Киркоров попал под санкции Австралии
Австралия объявила о введении новых антироссийских ограничений 24 февраля. Министерство внутренних дел Австралии сообщило о дополнительных санкция и запрете на въезд для 55 россиян и 37 организаций. Народный артист России Филипп Киркоров попал в этот «черный список», сообщают news.ru.
СМИ пишут, что Филиппа Киркорова «наказали» за посещение Донбасса. 3 февраля музыкант побывал в Горловке, а 16 февраля в Макеевке. Он привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов и детей, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим.
Под ограничительные меры попали также Николай Басков, Николай Расторгуев и Олег Газманов.
Филипп Киркоров вернулся на телевидение после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
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