Киркоров попал под санкции Австралии

Австралия объявила о введении новых антироссийских ограничений 24 февраля. Министерство внутренних дел Австралии сообщило о дополнительных санкция и запрете на въезд для 55 россиян и 37 организаций. Народный артист России Филипп Киркоров попал в этот «черный список», сообщают news.ru.

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СМИ пишут, что Филиппа Киркорова «наказали» за посещение Донбасса. 3 февраля музыкант побывал в Горловке, а 16 февраля в Макеевке. Он привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов и детей, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим.