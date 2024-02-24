Фомин похвастался подарками, полученными на юбилей
Митя Фомин в январе с размахом отпраздновал 50-летний юбилей: Певец рассказал, что было около 200 гостей. Среди приглашенных были не только родные и близкие, но и коллеги по цеху, а также журналисты.
Фомин похвастался, что гости преподнесли очень солидные подарки. Об этом пишет СтарХит.
«Помимо огромного количества цветов, хотя я просил приходить без них, я получил ювелирные украшения, парфюмерию, сувениры, какие-то крутые сертификаты в ЦУМ. А еще мне подарили поездку к Южному полюсу.
Мне надо будет спланировать свое время и осуществить это долгожданное путешествие. Также мне подарили полет на частном самолете, заслужил! А еще поездку в Турцию!» — сообщил артист.
В день 50-летия Митя также сделал подарок – своим поклонникам. Он выпустил новый мини-альбом под названием «Артист». Записать EP музыканту помог композитор Алексей Романоф, а источником вдохновения стало творчество Александра Вертинского и Лайзы Миннелли.