Боня сообщила о возвращении на телеэкраны
Виктория Боня в свое время была одной из самых ярких участниц реалити-шоу «Дом-2». Через много лет она снялась в первом сезоне экстремального шоу «Звезды в Африке», однако она быстро выбыла из соревнования.
И вот звезда сообщила, что весь март не сможет выходить на связь, поскольку будет на съемках, пишет издание thevoicemag.
«Я иду на реалити-шоу. Давно я не участвовала в каких-то шоу. Надеюсь, вы соскучились по мне в телеке. Целый март меня не будет на связи. Я пока не могу сказать, какое это будет шоу, но, если у вас есть идеи и вы хотите проверить свою интуицию – пишите мне свои варианты», — сказала Виктория в микроблоге..
13 февраля Боня объявила о расставании с возлюбленным. Виктория Боня два года скрывала отношения с Русланом Гасановым, который официально состоял в браке с другой женщиной.