Боня сообщила о возвращении на телеэкраны

«Я иду на реалити-шоу. Давно я не участвовала в каких-то шоу. Надеюсь, вы соскучились по мне в телеке. Целый март меня не будет на связи. Я пока не могу сказать, какое это будет шоу, но, если у вас есть идеи и вы хотите проверить свою интуицию – пишите мне свои варианты», — сказала Виктория в микроблоге..