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СМИ: Даня Милохин впервые за 1,5 года появился в эфире российского ТВ

Блогер Даня Милохин впервые за 1,5 года появился в эфире российского ТВ. Видеоконференцию с ним организовал телеканал «Матч ТВ».

СМИ: Даня Милохин впервые за 1,5 года появился в эфире российского ТВ
© РИА Новости

На кадрах видео Даня рассказывает о своем дебютном бое, на котором он вышел на ринг с флагом России и под государственный гимн.

Кроме того, ведущий затронул тему приезда тиктокера в Россию. Даня ответил, что очень желает вернуться в страну, но опасается преследования. Боится, что прилетит, но не сможет улететь обратно.

«Мысли [о возвращении] появляются, скоро вы меня ожидайте, я вернусь», — пояснил Милохин.

Ведущий призвал власти страны не задерживать блогера. Он предложил дать возможность парню спокойно вернуться в Россию и работать с молодежью.

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Даня Милохин
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