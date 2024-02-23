СМИ: Даня Милохин впервые за 1,5 года появился в эфире российского ТВ
Блогер Даня Милохин впервые за 1,5 года появился в эфире российского ТВ. Видеоконференцию с ним организовал телеканал «Матч ТВ».
На кадрах видео Даня рассказывает о своем дебютном бое, на котором он вышел на ринг с флагом России и под государственный гимн.
Кроме того, ведущий затронул тему приезда тиктокера в Россию. Даня ответил, что очень желает вернуться в страну, но опасается преследования. Боится, что прилетит, но не сможет улететь обратно.
«Мысли [о возвращении] появляются, скоро вы меня ожидайте, я вернусь», — пояснил Милохин.
Ведущий призвал власти страны не задерживать блогера. Он предложил дать возможность парню спокойно вернуться в Россию и работать с молодежью.
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