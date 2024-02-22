Трэвиса Келса и Тейлор Свифт заметили на свидании в зоопарке Сиднея

Американского футболиста Трэвиса Келса и обладательницу «Грэмми» Тейлор Свифт заметили на свидании в зоопарке Сиднея.

Влюбленные прогуливались по территории и разглядывали обитателей вольеров, держась за руки. К ним также присоединились танцоры из команды Свифт.

Трэвис Келси прибыл в Сидней накануне, после победы его команды в Супербоуле-2024. Свифт находится в Австралии в рамках своего турне, сообщает NYPost.