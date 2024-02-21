Певица Zivert уходит со сцены из-за серьезной болезни
Певица Zivert сообщила об уходе со сцены из-за серьезных проблем со здоровьем.
Врачи запретили ей любую физическую активность на полгода. Соответствующее видеосообщение она разместила в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). В планах певицы вернуться к выступлениям осенью.
Певица напомнила о переносах своих выступлений в течение последнего года.
"Проблемы вернулись в мою жизнь. На какое-то время становилось лучше и казалось, что дело моей жизни меня вытащит. Подлечивала следствия, но не удавалось выяснить причину. Продолжая геройствовать, я продолжала себя разрушать. Я продолжаю себя уничтожать нагрузками, которые непозволительны в моем состоянии", - говорит Zivert.
"Последней каплей" стало выступление в Калининграде 18 февраля, после которого Zivert с сильнейшими болями вылетела в Москву. Артистка отметила, что "пыталась закрывать глаза на свое состояние", помня об ответственности перед командой, организаторами и о поклонниках, которые ждали ее концертов.
"Организм бьет в колокол и здесь важно выбрать себя", - отметила она.
Певица останется лишь среди наставников в шоу "Голос".