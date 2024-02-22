Звезда "Дома-2" получил тюремный срок за разбой
Александр Гобозов, известный по проектам "Дом-2" и "Бородина против Бузовой", приговорен к полутора годам лишения свободы за разбой.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил 21 февраля адвокат шоумена Магамед Исмаилов.
"Пятигорский городской суд признал Гобозова А.Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору - прим "РГ"), и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - уточнил юрист.
Из публикации на канале юриста следует, что защита считает вынесенный приговор несправедливым и в ближайшее время он будет обжалован.
Александр Гобозов родился в 1982 году во Владикавказе. Отец - по специальности хирург, мать - инженер. После школы поступил в училище искусств. Служил в ВДВ. На знаменитую "телестройку" попал после демобилизации.