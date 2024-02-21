Петросян рассказал, как сломал руку

— Шел по улице, споткнулся, упал — гипс… Ничего оригинального, ничего нового. Я очень рад, что хотя бы не на банановой шкурке споткнулся, — рассказал он.

Народный артист отметил, что в случае с банановой кожурой ему «совсем было бы обидно». Среди прочего отметил, что его концерт состоится 2 марта.

Петросяна экстренно госпитализировали 12 февраля. Сообщалось, что артист эстрады вывихнул плечо, когда упал на Лесной улице. Петросяну вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила его в больницу. 15 февраля сообщалось, что Петросян находился в реанимации. Позже стало известно, что юморист должен был пробыть там под наблюдением медиков в течение нескольких часов. Накануне стало известно, что Петросяна выпишут из больницы после операции на руке. Медики рассказали, что артиста ждет амбулаторное лечение и реабилитация.