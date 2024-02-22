Сестра Matrang объяснила слова рэпера о невозможности вернуться в Россию из-за страха

«Его состояние не позволяло вести с ним диалог. Он не поддавался никаким уговорам <...> Все его публичные выступления о том, что он хочет вернуться в Россию, но не может, были <...> ложными. Никакой официальной депортации Алана из Таиланда не было, это была организованная нами операция», — уточнила девушка.