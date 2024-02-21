Расторгуев хочет исполнить хит ST «Дай ему сил», который пели всем фронтом

Расторгуев хочет исполнить хит ST «Дай ему сил» на юбилейном концерте
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев активно репетирует песню «Дай ему сил», сообщают СМИ. Ранее ее выпустил рэпер ST, который для съемок клипа отправился в зону спецоперации.
«Расторгуев репетирует песню „Дай ему сил“, которую недавно выпустил ST. Певец решил исполнить ее на своем юбилейном концерте», — сообщает telegram-канал «Известия».
До этого ST спел композицию на линии фронта перед военнослужащими Росгвардии. Там был запущен флешмоб, в котором военные исполняют композицию на разных участках спецоперации.
Также ST снял клип в зоне СВО. Съемки прошли в окопах и блиндажах. Сам рэпер признался, что композиция не совсем в его репертуаре. Однако после того, как он спел ее своим друзьям, они задались вопросом: «Почему не выпускаешь?».
Рэпер рассказал, что снимать видео для этой песни в павильоне категорически нельзя. Важно было показать настоящих героев, которые защищают Россию.
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