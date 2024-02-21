Бурак Озчивит ушел с закрытой фан-встречи, билет на которую стоил 50 тысяч

Турецкий актер Бурак Озчивит разочаровал российских поклонниц, проведя с ними на фан-встрече в Москве всего полчаса. Как сообщает Telegram-канал Shot, билет на мероприятие с звездой сериалов «Великолепный век» и «Черная любовь» стоил 50 тысяч рублей.

© Кадр из сериала "Великолепный век"

20 февраля Озчивит дал концерт в столице, после чего отправился на закрытую фан-встречу — участников на нее пускали только по паспортам, а представителям прессы в проходе отказали. В стоимость билета за 50 тысяч кроме встречи с артистом входили шампанское, пирожное и фотография от профессионального фотографа.

Как рассказали участницы встречи, особо пообщаться с актером не вышло. После 2,5-часового концерта Озчивит устал и не особо хотел давать автографы, а спустя 30 минут и вовсе покинул мероприятие. По информации канала, он направился в турецкий ресторан, где в компании своих друзей, продюсера, турецких журналистов и владельца заведения провел вечер.