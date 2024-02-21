Представитель Киркорова отреагировала на обвинения Костюшкина в воровстве

Екатерина Успенская, пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова, в разговоре с NEWS.ru заявила, что не слышала об обвинениях артиста Стаса Костюшкина в адрес исполнителя в воровстве образа «Виталика». Она не исключила, что певец не будет комментировать данную новость.

© News.ru

Какого «Виталика»? (смеется. — NEWS.ru) Нет, неизвестно [о претензиях Костюшкина]. Вряд ли мы будем комментировать. Просто интересно, что там повыходило, — отметила Успенская.

Ранее Костюшкин обвинил артиста Филиппа Киркорова в краже образа. Киркоров стал членом жюри в шоу «Маска» и ради этого надел черный парик, классический костюм и очки с прозрачными стеклами.

Как сообщалось, 18 февраля Киркоров вернулся в эфир после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой и впервые появился в новом сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ. В этот раз вместо привычных ярких нарядов певец надел строгий черный костюм.

Эксперт по моде Максим Зарипов предположил, что парик, в котором Киркоров появился в кресле члена жюри на шоу «Маска», стоит несколько десятков тысяч долларов. Он отметил, что накладные волосы, вероятно, натуральные.