Рэпер Скриптонит высмеял телеведущую Ольгу Бузову

Ольга Бузова вновь привлекла внимание аудитории социальных сетей в конце прошлого года, когда ее фраза из песни «Алло-алло, я больше недоступна» стала вирусным мемом. Интерес к этому мему возник после появления видеоклипа с ее выступления, где она зрелищно перекидывала микрофон из одной руки в другую.

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Интренет-пользователи взяли на вооружение этот забавный момент, создавая свои пародии, на что Бузова отреагировала с одобрением, отметив популярность своей песни. Ситуацию разогрел Скриптонит, представив свою версию пародии, связанную с его треком с похожим названием «Allo-Allo», передает boda. Он объединил свою музыку с клипом Бузовой и поделился, что не мог больше удержаться.