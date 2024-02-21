Рэпер Скриптонит высмеял телеведущую Ольгу Бузову
Ольга Бузова вновь привлекла внимание аудитории социальных сетей в конце прошлого года, когда ее фраза из песни «Алло-алло, я больше недоступна» стала вирусным мемом. Интерес к этому мему возник после появления видеоклипа с ее выступления, где она зрелищно перекидывала микрофон из одной руки в другую.
Интренет-пользователи взяли на вооружение этот забавный момент, создавая свои пародии, на что Бузова отреагировала с одобрением, отметив популярность своей песни. Ситуацию разогрел Скриптонит, представив свою версию пародии, связанную с его треком с похожим названием «Allo-Allo», передает boda. Он объединил свою музыку с клипом Бузовой и поделился, что не мог больше удержаться.
Реакция интернет-сообщества на публикацию Скриптонита была бурной, собрав множество положительных комментариев. Вера Брежнева, которая недавно окончательно отказалась от связей с Россией и стремится к международной карьере, также выразила свое восхищение видео. Однако певица сталкивается с проблемами в организации зарубежных концертов, в том числе с отменой выступления в Бишкеке по независящим от нее обстоятельствам, но надеется на будущие гастроли в Кыргызстане.