Стало известно о тайном романе Кологривого и Муцениеце

«С Кологривым Агата знакома с 2021 года, еще со съемок фильма «В клетке-2». Но роман у них начался только этим летом, уже на другой съемочной площадке. Правда, их отношения были недолгими. Уже осенью они перестали общаться», — сообщил источник.