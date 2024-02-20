«Велю кучеру запрягать»: как Собчак может наказать НТВ за расследования

Журналистка Ксения Собчак в связи с репортажами НТВ решила обратиться в суд. Телеканал отреагировал на планы звезды с иронией, но та, судя по всему, настроена серьезно. Что сказала Собчак о фильмах НТВ, когда она выступит с иском против журналистов?

Будет ли Собчак судиться с НТВ

16 февраля Собчак подтвердила свои намерения обратиться в суд, а также прошлась по изложенной в расследованиях информации. Большую часть приведенных журналистами НТВ компрометирующих материалов она назвала слухами, штампами и подменой фактов.

«Посмотрела я, на эту трешанину два вечера подряд и решила подавать в суд: клевета, унижение чести и достоинства, использование контента без разрешения. Ну а чего еще ждать от такого гнилого жадного нелюдя, как я? Отвезу иск, естественно, лично. В шубе, в шелке, в камнях. Только велю кучеру поскорее запрягать», — сказала она в видео на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Что за скандал с Собчак и НТВ

10 февраля на НТВ вышла первая часть спецвыпуска программы «Новые русские сенсации». По данным журналистов, за последние два года Собчак успела приобрести иностранную недвижимость, в том числе получила по бартеру квартиру в Дубае, а также обзавелась израильским паспортом.

«Ксения Собчак регулярно оказывается в центре скандалов, но до сих пор ей удавалось выходить сухой из воды. <...> В новом выпуске программы „ЧП. Расследование“ пытаемся разобраться, удастся ли „блондинке в шоколаде“ и на этот раз остаться безнаказанной или придется брать билет в один конец, чтобы скрыться от российского правосудия», — говорилось в программе.

После выхода передачи Собчак отвергла информацию, озвученную в эфире. Журналистка назвала работу телеканала «30 минутами отборнейших небылиц».

11 февраля на экраны вышла вторая часть «Новых русских сенсаций». Эта часть была посвящена личной жизни журналистки. Гостями, дававшими комментарии, были психолог Вероника Степанова и балерина Анастасия Волочкова. Последняя рассказала, что увела у журналистки жениха, за что та отомстила «сопернице» и облила ее вином на одном из модных показов. После выхода второго выпуска Собчак сыронизировала, что лично ей не хватило комментария актера Никиты Джигурды.

При каком условии НТВ готов судиться с Собчак

После постов Собчак представители НТВ опубликовали обращение, в котором настаивали на том, чтобы журналистка при обращении в суд включила в пакет документов экспертизу, подтверждающую «наличие у истицы чести и достоинства».

«Мы в свою очередь настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства», — говорилось в Telegram-канале НТВ.

Сможет ли Собчак выиграть суд с НТВ

Адвокат Сергей Жорин считает, что журналистка не сможет привлечь НТВ к ответственности за клевету. В то же время он не исключил, что Собчак удастся выиграть суд по иску о защите чести и достоинства.