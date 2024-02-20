Российское авторское общество отказалось от иска к Киркорову

Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска к Филиппу Киркорову. Ранее РАО намеревалось взыскать с исполнителя 2 миллиона рублей за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений. Иск был подан 28 декабря 2023 года, а 19 февраля зарегистрировано ходатайство об отказе от иска, следует из картотеки арбитражных дел. Суд рассмотрит ходатайство сегодня.

РАО утверждало, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, исполненных им в Кремлевском Дворце в апреле 2022 года.