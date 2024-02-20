«Немного помусолят»: продюсер предрек конец травле Киркорова

Я думаю, руководство канала пошло намеренно на этот шаг, потому что хейтерская тема уже поднадоела и набила оскомину у большого количества населения. Она все равно уйдет на нет, учитывая более важные информационные поводы, которые возникнут совсем скоро. Первые эфиры Киркорова немного помусолят, будут различные всевозможные комментарии, но все потихонечку погаснет, — заявил Рудченко.