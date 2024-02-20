Украинский блогер Артур Бабич больше не сможет зарабатывать в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, у Бабича закончилось разрешение на временное проживание в России. У блогера, как отмечает Shot, также ликвидировали бизнес — ИП.

В августе 2022 года Бабич уехал в США. Он публиковал снимки из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса. Вместе с ним покинули Россию другие участники творческой группы Dream Team — Аня Покров и Маха Горячева. Позже Бабич начал путешествовать в другие страны. Он посетил такие города как Ереван и Дубай.

В ноябре 2022 года блогеры Даня Милохин и Артур Бабич исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети. В видео уроженец Кривого Рога Бабич учит друга правильному произношению слов на украинском.

В июле 2023 года Telegram-канал Mash сообщил, что Артура Бабича проверят на дискредитацию Вооруженных сил России.