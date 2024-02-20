На пропавшую после «голой» вечеринки Анну Асти подали в суд

На музыкальный лейбл певицы Анны Асти (Анны Дзюбы) «Феникс Мьюзик» подали в суд с требованием возместить 612 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Светский хроник». По данным канала, суть пока не раскрывается, истцом выступает компания «Неформат», владеющая правами на клипы группы «Тату» «Я сошла с ума» и «Нас не догонят», в списке ответчиков также значится ООО «Яндекс».

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По информации канала, дело может быть связано с нарушением авторских прав. «Светский хроник» сообщает, что в 2020 году ООО «Неформат» судилось с Первым каналом за несанкционированное использование клипов «Тату» в ток-шоу «Пусть говорят», в 2004 году с ООО «Неформат» судилась композитор Елена Кипер, написавшая песни «Я сошла с ума» и «Нас не догонят».

До этого стало известно, что принадлежащий Асти лейбл «Феникс Мьюзик» задолжал российским налоговикам 7,5 млн рублей. Уточняется, что самой большой частью долга является невыплаченный налог на прибыль в размере около 4 млн рублей. При этом известно, что 2022 год ООО «Феникс Мьюзик» закончило в минусе по чистой прибыли — заработок компании составил минус 812 тысяч рублей.