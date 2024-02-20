Бузова пожаловалась на отношения с матерью Давы

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в шоу «Это нормально?», что не смогла построить хорошие отношения с матерью блогера Давида Манукяна (Давы).

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Бузова отметила, что родительница Давы оскорбляла ее и обвиняла в том, что она якобы довела сестру Манукяна до инсульта. Телеведущая призналась, что после таких высказываний выстроить благоприятную связь было невозможно.

«Мне очень сложно представить дружбу с мамой бывшего, которая меня сегодня называет «доченька», а потом на всю страну говорит: «Ольга Бузова — блудница и алкоголичка». Как можно после этого хотеть наладить отношения? Хочется скорее об этом забыть и больше не возвращаться», — призналась звезда.

В 2019 году Бузова начала встречаться с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.