Сергей Жуков сообщил имя своего пятого ребенка

Сергей Жуков сообщил, что его пятого ребёнка назвали Эван
На музыкальном концерте в Новосибирске, который прошел в новом ЛДС на площадке «Сибирь-Арена», Сергей Жуков поделился радостной новостью о появлении на свет своего пятого ребенка.
Это произошло во время его выступления перед 11 тысячами зрителей вечером 17 февраля. Певец сообщил, что новый член семьи появился всего два месяца назад. Сергей Жуков сообщил, что его пятого ребёнка назвали Эван. Об этом сообщает kp.ru.
“Вчера я в полной мере осознал, как же скучал по себе на сцене и по вашим глазам напротив меня! По этой потрясающей атмосфере, по вашим счастливым лицам и по нашим любимым трекам"
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