Стоимость парика шоумена Филиппа Киркорова на популярном шоу «Маска» может достигать нескольких десятков тысяч долларов, рассказал модный аналитик Максим Зарипов в интервью порталу «Абзац».

Накануне вышел очередной выпуск программы. 56-летний артист предстал перед зрителями в полосатом костюме, состоящем из пиджака и брюк, и темном парике, где волосы были уложены в аккуратную прическу.

По мнению эксперта, певцу пришлось пойти на этот шаг, чтобы скрыть возрастные изменения.

«Думаю, что парик Киркорова натуральный. Скорее всего, заграничный, авторский и люксовый — он еще может себе такое позволить. Такие парики стоят несколько десятков тысяч долларов», — заметил Зарипов.

По оценке аналитика, Киркоров изменил стиль с тем, чтобы вернуть хорошее отношение публики после истории с «голой вечеринкой». Он добавил, что артист всегда проявлял гибкость, умел найти выход из любой ситуации.