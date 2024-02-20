Чеботина высказалась о задевшем ее интервью Дубцовой

Певица Люся Чеботина оказалась возмущена поведением коллеги по цеху Ирины Дубцовой. Исполнительница удивилась презрению, с которым она говорила о ней интервью.

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Разговор об исполнительнице хита «Солнце Монако» зашел во время интервью Дубцовой на YouTube-канале Fametime TV.

Журналистка Лаура Джугелия поинтересовалась у звезды, как та относится к воровству в музыке, и услышала, что ее не сильно беспокоит эта тема. Ведущая парировала, что ее коллега Чеботина всегда остро реагирует на плагиат.

Дубцова ответила, что ничего не может сказать про Чеботину и никаких ситуаций у нее с Люсей не было. После этого певица попросила опустить эту тему. Чеботиной не понравился тон, в котором о ней говорила звезда. Певица посчитала, что Ирина просто перечеркнула их дружбу, хотя раньше они плодотворно работали.

— Ты помогал этому человеку с продакшеном трека по ночам, слушал сведение и искренне считал, что вы типа друзья и хорошие приятели. А потом видишь, как он сидит на интервью и закатывает глаза, слышит твое имя и говорит: «Ничего не могу сказать, опустим». Прямо неприятно, — написала она в своем микроблоге.