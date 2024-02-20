«Прямо неприятно»: Чеботина высказалась о задевшем ее интервью Дубцовой
Певица Люся Чеботина оказалась возмущена поведением коллеги по цеху Ирины Дубцовой. Исполнительница удивилась презрению, с которым она говорила о ней интервью.
Разговор об исполнительнице хита «Солнце Монако» зашел во время интервью Дубцовой на YouTube-канале Fametime TV.
Журналистка Лаура Джугелия поинтересовалась у звезды, как та относится к воровству в музыке, и услышала, что ее не сильно беспокоит эта тема. Ведущая парировала, что ее коллега Чеботина всегда остро реагирует на плагиат.
Дубцова ответила, что ничего не может сказать про Чеботину и никаких ситуаций у нее с Люсей не было. После этого певица попросила опустить эту тему. Чеботиной не понравился тон, в котором о ней говорила звезда. Певица посчитала, что Ирина просто перечеркнула их дружбу, хотя раньше они плодотворно работали.
— Ты помогал этому человеку с продакшеном трека по ночам, слушал сведение и искренне считал, что вы типа друзья и хорошие приятели. А потом видишь, как он сидит на интервью и закатывает глаза, слышит твое имя и говорит: «Ничего не могу сказать, опустим». Прямо неприятно, — написала она в своем микроблоге.
Весной 2023 звезда YouTube Ида Галич поссорилась с певицей Люсей Чеботиной. Галич обвинила последнюю в срыве съемок шоу и назвала ее поступок «свинством». Исполнительница хита «Солнце Монако» тоже резко ответила блогеру.