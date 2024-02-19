Бузова рассказала о закулисье работы с Дибровым в новом шоу

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что новое ток-шоу «Это нормально?» на канале ТНТ, которое она ведет вместе с Дмитрием Дибровым, было придумано за одну ночь. О закулисье программы она рассказала в проекте «Шоу Воли», видео доступно на Rutube.

По словам Бузовой, идея программы зародилась на съемках реалити-шоу «Звезды в Африке» после того, как они с продюсером проекта Ликой Бланк обсудили поведение одного из сотрудников.

«На следующий день я приезжаю на съемку, ко мне подходит Лика Бланк и говорит: "Оль, я шоу придумала"», — пояснила телеведущая.

Бузова добавила, что они с Дибровым часто спорят после съемок о вопросах, которые обсуждались в программе. «Я не всегда понимаю, что он говорит», — поиронизировала она. Певица также назвала Диброва очень пунктуальным человеком.

Ранее сообщалось, что на съемках «Это нормально?» произошла драка. Отмечалось, что перепалку устроил блогер Евгений Ершов.