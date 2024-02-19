Названа дата показа первого выпуска "Новой фабрики звезд"

ТНТ покажет первый выпуск "Новой фабрики звезд" 3 марта
Реалити-шоу "Новая фабрика звезд" выйдет на телеканале ТНТ 3 марта. Об этом сообщили в пресс-службе канала.
"3 марта в 17:00 на ТНТ выйдет первый выпуск "Новой фабрики звезд", проекта, который телеканал запускает совместно с компанией "Вайт медиа", - говорится в сообщении.
Наставниками шоу станут Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а ведущей - Регина Тодоренко.
Зрители смогут следить за развитием проекта ежедневно, отметили в пресс-службе.
"Участники "Новой фабрики звезд" три месяца будут учиться азам шоу-бизнеса под присмотром лучших педагогов, продюсеров и звездных наставников. И, главное, - создадут собственный музыкальный материал, который в скором времени покорит все чарты страны: каждую неделю участники будут представлять по три оригинальных песни на суд жюри и зрителей", - приводятся в сообщении слова генерального продюсера "Вайт медиа" Юлии Сумачевой.
В октябре директор ТНТ Тина Канделаки сообщила, что телеканал в 2024 году перезапустит российское музыкальное реалити-шоу "Фабрика звезд".
"Фабрика звезд" - российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей выходило на Первом канале с 13 октября 2002 года по 9 декабря 2007 года и с 12 марта 2011 года по 6 июля 2012 года.