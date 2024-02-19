Названа дата показа первого выпуска "Новой фабрики звезд"

"Участники "Новой фабрики звезд" три месяца будут учиться азам шоу-бизнеса под присмотром лучших педагогов, продюсеров и звездных наставников. И, главное, - создадут собственный музыкальный материал, который в скором времени покорит все чарты страны: каждую неделю участники будут представлять по три оригинальных песни на суд жюри и зрителей", - приводятся в сообщении слова генерального продюсера "Вайт медиа" Юлии Сумачевой.