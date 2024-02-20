Роза Сябитова назвала размер своей пенсии

Телеведущая Роза Сябитова сообщила в беседе с teleprogramma.pro, что размер ее пенсии составляет 15 тысяч рублей.

© Газета.Ru

Сябитова рассказала, что не тратит эти деньги и хранит их на счете. Она объяснила, что живет на другие доходы. Сваха подчеркнула, что не жалуется на свою пенсии, в отличие от других знаменитостей. Она заявила, что не привыкла так поступать.

«И мне не приходит это в голову. Нас так воспитали, потому что бабушка мне всегда говорила, что о пенсии надо думать после получения первой зарплаты», — заключила телеведущая.

18 февраля певец Юрий Лоза рассказал, что получает пенсию в сумме 16 тысяч рублей. Артист признался, что лишился доплаты москвича, так как получает дополнительный доход — авторские отчисления. Исполнитель заявил, что пенсионерам невозможно прожить на такую пенсию. Он не знает, что делал бы, если бы у него не было дополнительного заработка.