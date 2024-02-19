Комик Незлобин продолжил зарабатывать в России после отьезда в США

Комик Александр Незлобин продолжил зарабатывать в России после отъезда из страны. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Газета.Ru

Shot пишет, что Незлобин после переезда в США распродал всю свою недвижимость, кроме 75-метровой квартиры в элитном районе Москвы. По информации канала, комик нашел арендаторов и с начала 2022 года сдает жилье одной и той же семье. News.ru