Комик Незлобин продолжил зарабатывать в России после отьезда в США

Комик Александр Незлобин продолжил зарабатывать в России после отъезда из страны. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Газета.Ru
Shot пишет, что Незлобин после переезда в США распродал всю свою недвижимость, кроме 75-метровой квартиры в элитном районе Москвы. По информации канала, комик нашел арендаторов и с начала 2022 года сдает жилье одной и той же семье. News.ru
По подсчетам канала, квартиры с подобными параметрами в среднем сдаются от 250 тысяч рублей в месяц. Таким образом, доход Незлобина от аренды квартиры в центре Москвы составил минимум пять миллионов рублей. Lenta.ru