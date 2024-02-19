Ксения Бородина рассказала, почему скрывает возлюбленного

«Кто меня действительно любит и переживает, тому плевать, в отношениях ли я или свободна, они ко мне в трусы не лезут. А удовлетворять чужое любопытство я не хочу. Потому что у нас любят навешивать ярлыки и давать оценку, указывать, что делать», — заявила Ксения. Кроме того, теледиве не нравится «кабала, в которой постоянно нужно давать отчет».