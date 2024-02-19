Ксения Бородина рассказала, почему скрывает возлюбленного
40-летняя телеведущая рассказывала, что ее сердце сейчас занято. Ксения Бородина не раскрывала имени и других подробностей о своем избраннике, ограничиваясь лишь кадрами подарков в соцсети. Поклонники поинтересовались у звезды: почему она делает из своих новых отношений тайну?
«Почему боитесь афишировать отношения? Не из-за сглаза наверное?» — спросил знаменитость один из фолловеров.
Бородина заявила, что у нее пропало доверие к людям и появился страх — вдруг на нее повесят ярлыки.
«Кто меня действительно любит и переживает, тому плевать, в отношениях ли я или свободна, они ко мне в трусы не лезут. А удовлетворять чужое любопытство я не хочу. Потому что у нас любят навешивать ярлыки и давать оценку, указывать, что делать», — заявила Ксения. Кроме того, теледиве не нравится «кабала, в которой постоянно нужно давать отчет».