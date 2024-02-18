Стилист раскритиковал новый образ Киркорова
Филипп Киркоров после истории со скандальной вечеринкой кардинально сменил имидж. Никаких эпатажных причесок, страз и перьев. На съемки шоу Филипп Бедросович пришел весь в черном, строгом, и с аккуратным париком под обычную мужскую прическу на голове.
Как пишет «Московский Комсомолец», многим поклонницам поп-короля его преображение пришлось по душе. Однако стилист Джордж Ровалс с позитивной оценкой «обновленного» Киркорова не согласен.
«Ничего хорошего, на мой взгляд, в его новом образе нет. Накладка у Киркорова, как мне кажется, дешевая. Пойдите на рынок – там в любом киоске такой парик можно поискать. Филипп старается молодиться – это хорошо. Но в его образе не хватает масти. Очки, кстати, как по мне, ему тоже не идут», - заявил Ровалс.
Джордж считает, что поп-королю будет сложно найти специалиста, который создал бы ему новый удачный образ. В частности потому, что, по мнению стилиста, Филипп не готов выкладывать за такую работу большие деньги.
«Ему бы обратиться к разным профессионалам, которые бы детально проработали образ. Но он, наверное, хотел бы, чтобы бесплатно все делали. Мы с ним еще в 90-х годах познакомились, поэтому я знаю его. У нас вообще мало кто из артистов щедро платит за труд», - резюмировал Джордж.
После знаменитой голой вечеринки короля поп-музыки публично отменили, убрав его из шоу на телевидении, фильмов и корпоративных вечеров.