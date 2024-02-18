Стилист раскритиковал новый образ Киркорова

«Ничего хорошего, на мой взгляд, в его новом образе нет. Накладка у Киркорова, как мне кажется, дешевая. Пойдите на рынок – там в любом киоске такой парик можно поискать. Филипп старается молодиться – это хорошо. Но в его образе не хватает масти. Очки, кстати, как по мне, ему тоже не идут», - заявил Ровалс.