Кушанашвили выступил в поддержку Лолиты
Печально известная вечеринка Анастасии Ивлеевой до сих пор приносит неприятности многим ее участникам. В частности, пострадала Лолита Милявская, у которой пропал гастрольный тур приуроченный к ее 60-летнему юбилею. Об этом информирует СтарХит
Отар Кушанашвили считает, что исполнительница хита «На «Титанике» пострадала больше всех и незаслуженно. И почти никто из бывших коллег не поддержал певицу. Свое мнение журналист высказал в авторской передаче на Youtube-канале «Каково?!»
«В этих кругах никто никогда друг друга не поддерживал. Больше всех страдает теперь Лолита. В 60 лет. До этого чуть ли не 40 лет служившая верой и правдой своему народу, отвлекая его от тяжких будней и поднимая ему настроение. Никого это не занимает», — возмутился Кушанашвили.
Звездный адвокат Сергей Жорин ранее заявил, что Лолита не заслуживает обрушившейся на нее травли после участия в «голой» вечеринке. Он назвал неправильными попытки общественников запретить ее юбилейный тур по России. Жорин привел в пример народного артиста РФ Филиппа Киркорова, который тоже участвовал в скандальном мероприятии, но уже появляется на телевидении.