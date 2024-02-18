Кушанашвили выступил в поддержку Лолиты

«В этих кругах никто никогда друг друга не поддерживал. Больше всех страдает теперь Лолита. В 60 лет. До этого чуть ли не 40 лет служившая верой и правдой своему народу, отвлекая его от тяжких будней и поднимая ему настроение. Никого это не занимает», — возмутился Кушанашвили.