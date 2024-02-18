Певицу Славу от болезни спасли только антидепрессанты

«Я всегда предвзято к этому относилась. Зачем эти психологи, психиатры, таблетки? Сказали, что у меня заканчивается серотонин, его надо пополнять, когда ты высушен, когда у тебя постоянный стресс, когда у тебя нагрузка. Это было очень тяжело. Я уже сама физически не могла с этим справиться, и голова моя тоже не справлялась, ни душа, ни тело», — призналась Сланевская.