Певицу Славу от болезни спасли только антидепрессанты
Анастасия Сланевская, известная публике под псевдонимом Слава, рассказала о том, что долго и изнурительно болела. Ее мучали тяжелые приступы кашля. Певица обращалась к врачам различных специализаций, прошла флюорографическое исследование, но ничего не помогало. Ей даже диагностировали коклюш – что оказалось ошибкой, пишет 5 Канал.
Решить проблему неожиданно помогли психологи. До болезни звезда скептически к ним относилась, но в нынешней ситуации все же решила попробовать обратиться. Специалист прописал ей курс антидепрессантов. Анастасия, наконец, начала выздоравливать. Теперь, по словам певицы, она «спокойна как удав».
«Я всегда предвзято к этому относилась. Зачем эти психологи, психиатры, таблетки? Сказали, что у меня заканчивается серотонин, его надо пополнять, когда ты высушен, когда у тебя постоянный стресс, когда у тебя нагрузка. Это было очень тяжело. Я уже сама физически не могла с этим справиться, и голова моя тоже не справлялась, ни душа, ни тело», — призналась Сланевская.
Анастасия Сланевская в 2023 году пережила большое количество потрясений. Весной ее госпитализировали с затяжным бронхитом, летом артистка объявила, что снова вернулась к мужу Анатолию Данилецкому, также она долго конфликтовала с хирургом Хайдаровым, сделавшим ей неудачную дорогостоящую операцию.