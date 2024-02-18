Крид рассказал о серьезной болезни

«Если сказать проще – то в шее есть две трубки, они гоняют кровь в мозг. И одна из этих трубок, с левой стороны, — то ли перекошена, то ли с ней что-то не так. То ли от остеохондроза, то ли от чего-то еще. Из-за этого кровь поступает в мозг неравномерно. В связи с этим происходит нехватка кислорода. Это и вызывает головокружения», – пояснил Крид.