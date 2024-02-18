Крид рассказал о серьезной болезни
Егор Крид, который недавно вернулся из Америки, написал в микроблоге, что у него проблемы со здоровьем. Раньше он жаловался на панические атаки, а сейчас добавились головокружение и дезориентация. МРТ головы выявило серьезную проблему. Об этом пишет teleprogramma.pro.
«Если сказать проще – то в шее есть две трубки, они гоняют кровь в мозг. И одна из этих трубок, с левой стороны, — то ли перекошена, то ли с ней что-то не так. То ли от остеохондроза, то ли от чего-то еще. Из-за этого кровь поступает в мозг неравномерно. В связи с этим происходит нехватка кислорода. Это и вызывает головокружения», – пояснил Крид.
Медики назначили певцу лечение, а также предписали воротник Шанца около 40 минут в день. Это помогает снять нагрузку с шеи и улучшить кровообращение.
Кроме того, у Егора, по его словам, оказалось искривление носовой перегородки. Что что также препятствует поступлению нужного количества кислорода в мозг. Это лечится оперативным путем.
Ранее рэп-исполнитель Егор Крид назвал причины отказа сыграть главного героя в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». По словам музыканта, он не смог договориться с создателями проекта о приемлемом размере гонорара.