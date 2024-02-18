Путешествие жены Петросяна в Китай обошлось почти в полмиллиона рублей

Татьяна Брухунова в социальной сети активно делится с поклонниками в социальных сетях впечатлениями от отдыха в Китае. Как подсчитали журналисты портала vokrug.tv, путешествие в Азию обошлось ей минимум в 400 тысяч рублей плюс потраченные на отдыхе деньги.

Сумма немаленькая, но не самая большая трата для Татьяны за последнее время. Молодая супруга Петросяна покупает себе дорогие брендовые одежду и аксессуары. СМИ писали, что у нее есть сумки стоимостью в полмиллиона рублей.

При этом Татьяна не высказывается по поводу состояния своего супруга. Артиста на днях госпитализировали со сложным переломом предплечья и провели операцию.