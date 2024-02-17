Гузеева оскорбила врачей на съемках «Давай поженимся!»

Гузеева оскорбила тюменских врачей на съемках «Давай поженимся!»
Телеведущая Лариса Гузеева оскорбила двух девушек-врачей из Тюмени на съемках программы «Давай поженимся!». Об этом сообщила одна из тюменок.
«Тот вывод, который сделала Лариса Гузеева о нас, что мы — „агрессивные хамки“ и „высокомерные 30-летние девицы“», — рассказала тюменка в своем Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
При этом женщины добавили, что не обиделись на Гузееву, потому что «так и есть, мы просто умеем отстаивать свою позицию».
Организаторы ток-шоу «Давай поженимся!» позвали жительниц региона под предлогом, что они — представители благородной профессии, но во время съемок даже ни разу не упомянули, что девушки являются врачами. Одна из тюменок, сказала в соцсетях, что осталась недовольна таким решением.