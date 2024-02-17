Билан высказался о последствиях вечеринки Ивлеевой

«Вот эти несколько месяцев, возможно, даже год крайний было очень много испытаний, о которых не написано в газетах. И у меня есть некое соображение, что я сейчас спускаюсь с Голгофы. И это невероятное счастье, что этот эпизод заканчивается. Он не связан с какими-то общественными делами, это личные, абсолютно личные вещи», - признался исполнитель.