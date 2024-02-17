Билан высказался о последствиях вечеринки Ивлеевой
Нашумевшая «голая» вечеринка была в декабре прошлого года, но ее последствия не отпускают некоторых артистов до сих пор. Диму Билана не столь сильно коснулось общественное порицание, как многих других, он продолжает выступать с концертами, однако признает, что ситуация была непростая. Об этом он рассказал журналистам издания womanhit.
«Это мероприятие было как окно между другими моими работами. О дресс-коде я знал, но понимание его у каждого свое. В моем понимании он выглядел так: водолазка, объемный плащ, брюки и ботинки», - сказал он.
Певец отметил, что прошлый год вообще был для него тяжелым и тяжело завершился.
«Вот эти несколько месяцев, возможно, даже год крайний было очень много испытаний, о которых не написано в газетах. И у меня есть некое соображение, что я сейчас спускаюсь с Голгофы. И это невероятное счастье, что этот эпизод заканчивается. Он не связан с какими-то общественными делами, это личные, абсолютно личные вещи», - признался исполнитель.
Многие поклонники интересуются, в чем секрет отличного внешнего вида Димы Билана. Ведь сейчас он выглядит лучше, чем несколько лет назад. Именно поэтому певцу приписывают пластические операции. Во время беседы с изданием Woman.ru певец откровенно ответил на вопросы о пластике. По его словам, из-за проблем с ногой он перенес немало операций, поэтому ложиться под нож хирурга еще и ради красоты ему кажется нецелесообразным.